Овечкин кратко отреагировал на пропуск Олимпиады-2026

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко отреагировал на то, что сборная России по хоккею не была допущена на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит RG.

«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет [в будущем]», — отметил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

Следующий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» сыграет против »Каролины Харрикейнз» 12 декабря. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

Ранее Овечкин поднялся на девятое место в НХЛ по количеству побед.