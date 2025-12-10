В МИД заявили о важности освобождения задержанных в Баку россиян

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе консультаций с Азербайджаном указал на важность скорейшего освобождения 11 граждан РФ, которые были задержаны в Баку. Об этом сообщили на сайте российского МИД.

«С российской стороны акцентирована важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в конце июня-начале июля», — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что также в ходе консультаций Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана Самиром Шарифовым нормализацию отношений между Баку и Ереваном, а также содействие Москвы в этом вопросе.

В октябре из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Восемь россиян остаются под стражей в следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ рассказали о диалоге с Азербайджаном по возвращению россиян на родину.