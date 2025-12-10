Украина выдвинула России условие для сдачи всего Донбасса

Украина может пойти на территориальные уступки России на Донбассе, если Москва согласится на «взаимный» шаг. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Telegraph.

Как напоминает издание, первоначальный план США по решению на Украине требует от нее вывести войска из восточных районов Донбасса.

«Как стало известно изданию The Telegraph, украинские переговорщики предупредили о неприемлемости такого шага, однако не исключили возможности уступки территории, если Россия будет готова пойти на «взаимные» уступки», — говорится в сообщении газеты.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

На этом фоне аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Ранее Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.