В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за действующей угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«На территории региона сохраняется опасность БПЛА. В связи с этим в Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета», — отметил он в сообщении.

По его словам, эта мера принята для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и сохранить объекты инфраструктуры региона. Глава региона добавил, что сроки восстановления работы мобильного интернета неизвестны.

8 декабря Анохин сообщал, что в небе над Смоленской областью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было. На месте падения обломков работали специальные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 21 сбитом дроне над российскими регионами.