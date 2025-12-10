На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина отрицает убийство мужа, уверяя, что он сам случайно упал на нож

The Sun: обвиняемая в убийстве мужа британка уверяет, что он сам упал на нож
Shutterstock

В Англии 71-летняя Дарил Берман предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего супруга Дэвида. Однако женщина утверждает, что супруг сам «упал на нож», пока она готовила на кухне, пишет The Sun.

По словам Дарил, муж понес поднос на кухню. Через минуту она услышала звук падения, затем второй — и стон. Когда женщина прибежала на кухню, мужчина лежал лицом вниз. Она позвонила в службу спасения, выполняла указания оператора и делала сердечно-легочную реанимацию, но спасти британца не удалось.

Первой на место приехала дочь Дэвида. Она сказала полиции, что увиденное «выглядело как сцена бойни». При этом отсутствовали какие-либо сведения о бытовом насилии или конфликтности пары за 27 лет брака. Семью описывали как теплую и поддерживающую.

Сначала смерть сочли несчастным случаем. Но полное вскрытие, проведенное пять дней спустя, изменило ход дела. Патологоанатом доктор Филип Ламб заявил, что характер раны имеет «типичные признаки убийства». Кроме того, у Дэвида был порез на пальце, который прокуроры считают возможным признаком защиты от нападения.

Родные Дэвида рассказали полиции, что женщина после происшествия была «спокойной и безэмоциональной», будто «ничего не случилось». Это их шокировало.

Ранее ревнивый муж, таскавший привязанную к лошади жену по степи, попал под суд

