Стало известно о смерти украинских военных при инциденте с британским капралом

Sun: четыре военных ВСУ погибли вместе с британским капралом при испытаниях ПВО
Alina Smutko/Reuters

Несчастный случай на Украине, из-за которого погиб британский военный, унес жизни по меньшей мере еще четырех украинских военнослужащих. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

По информации журналистов, речь идет о младшем капрале Джордже Хули, который служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. Известно, что на Украине он тестировал средство противовоздушной обороны.

Согласно заявлению Минобороны Великобритании, солдат получил ранения в результате несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.

«Несколько военных были убиты в ходе катастрофического несчастного случая... По меньшей мере еще четыре украинских военных погибли», — сказано в публикации Sun.

В ноябре в российских силовых структурах сообщили, что украинский офицер погиб при подозрительных обстоятельствах под Волчанском в Харьковской области. В октябре стало известно, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах умер украинский ученый-радиофизик капитан Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ.

Ранее в ДНР нашли подвал с десятками тел украинских военных.

