В Карелии экс-депутата приговорили к 12 годам по делу об убийстве

СК Карелии: бывший депутат получил срок 12 лет за убийство и покушение
Максим Блинов/РИА Новости

В республике Карелия экс-депутат получил 12 лет колонии за убийство и покушение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года», - сказано в сообщении.

Так, в 2002 году мужчина по договоренности с неизвестными выстрелил из ручного гранатомета по бронированному автомобилю. В салоне находился предприниматель и его 28-летний водитель. Бизнесмен не пострадал, а мужчина за рулем скончался на месте. По данным следствия, осужденный получил за это $20 тыс.

Кроме того, бывшего депутата признали виновным в превышении должностных полномочий, присвоении имущества в крупном размере и склонении к незаконному получению данных, являющихся государственной тайной.

Так, в 2022-м, будучи главой автономного учреждения, он издал приказ об установлении себе и работникам командировочных выплат в размерах, превышающих указанные в документах, что привело к ущербу в сумме около 200 тыс. рублей.

В следующем году он совершил хищение 900 тыс. рублей из компенсации расходов на проживание в командировке, предоставив липовые документы. В том же году, не имея допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, фигурант склонил своего знакомого к получению этих данных.

Ранее в Санкт-Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка.

