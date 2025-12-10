На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»

США продлили до 17 января лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»
Илья Питалев/РИА Новости

США продлили лицензию на операции с нефтяной компанией «Лукойл» и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет зарубежными активами «Лукойла») до 17 января 2026 года. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте американского министерства финансов.

Прежний срок действия лицензии на операции, связанные с продажей иностранных активов «Лукойла», истекал 13 декабря.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России.

27 октября в «Лукойле» заявили о намерении продать зарубежные активы компании из-за введенных ограничений. Позже там сообщили, что компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Ранее бывший владелец Pornhub заинтересовался зарубежными активами «Лукойла».

