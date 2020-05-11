В США оправдались после сообщения Белого дома о войне без упоминания СССР

Бывший военный атташе США в России (2012-2014) Питер Звак попытался объяснить, почему в Белом доме, говоря о победителях нацистов, забыли упомянуть СССР. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению генерала в отставке, отсутствие упоминания роли Советского Союза в пятничном сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было неспециальным и американская сторона не хотела принижать роль СССР в победе над нацизмом. Вероятно, пост был опубликован «по недосмотру». Также есть шанс, что автор сообщения о Великой Отечественной войне мог иметь знания, полученные в странах Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал вклад и жертву СССР.

«Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР <...> было непреднамеренным», — сказал Звак.

Ранее администрация президента США написала в Instagram под видеозаписью возложения Дональдом Трампом цветов к мемориалу погибшим солдатам, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Информации о вкладе в победу СССР не приводилось.

Российское посольство в США обратилось к Вашингтону с призывом отказаться от программ, искажающих исторические факты и фактически переписывающих историю победы в Великой Отечественной войне.

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