Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели конструктивный и содержательный разговор. Об этом сообщает сайт Кремля.
В ходе общения Путин затронул положение на мировом рынке нефти, отметили своевременность заключения нового соглашения ОПЕК.
Также Путин и Трамп при обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дали позитивную оценку сотрудничеству двух стран.
Главы государств подчеркнули, что Россия и США способны многого добиться в решении таких проблем современности, как стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, противодействие эпидемиям.
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