Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели конструктивный и содержательный разговор. Об этом сообщает сайт Кремля.

В ходе общения Путин затронул положение на мировом рынке нефти, отметили своевременность заключения нового соглашения ОПЕК.

Также Путин и Трамп при обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дали позитивную оценку сотрудничеству двух стран.

Главы государств подчеркнули, что Россия и США способны многого добиться в решении таких проблем современности, как стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, противодействие эпидемиям.

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