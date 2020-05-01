Премьер-министр Белоруссии пожелал Мишустину выздоровления

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал заразившемуся коронавирусом нового типа российскому коллеге Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского совета министров.

Румас выразил уверенность, что российский премьер «с легкостью пройдет это испытание» и вернется к привычной жизни.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил о своей болезни президенту России Владимиру Путину сразу, как только пришли результаты тестов на вирус.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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