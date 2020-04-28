В «ЕР» разработали проект о штрафах для чиновников за оскорбление россиян

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«Единая Россия» разработала поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы в отношении чиновников, которые оскорбляют граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

Проект под названием «О хамстве чиновников» предполагает штрафы в размере до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбления. По словам Хинштейна, если государственный или муниципальный чиновник оскорбляет людей, то ему грозит не только штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать.

Отмечается, что при первом нарушении чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном — на срок до двух лет.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин также поддержал идею увольнять государственных служащих, если они будут хамить людям, обратившимся к ним. Позднее в Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян.

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