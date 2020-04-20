Глава ВОЗ заявил, что организация ничего не скрывает от США и других стран
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от США и других стран. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал, выступая на брифинге в Женеве.
По словам главы ВОЗ, организация тесно сотрудничает со специалистами из центов по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), поэтому от американских властей ничего не скрыто.
«В ВОЗ нет секретов, потому что речь идет о жизнях», — сказал гендиректор.
15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Трамп заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.
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