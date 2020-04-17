Трамп представил поэтапный план снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
План состоит из трех этапов. Американский лидер считает, что данная стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения, позволяя при этом выполнять военным и другим группам населения свою работу.
Уточняется, что плане предусмотрены конкретные условия, которые включают в себя заболеваемость, тестирование и режим работы больниц. Все они должны быть соблюдены перед началом реализации плана.
Также будут сохранены санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции.
Трамп отметил, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью 2020 года, о чем говорят некоторые ученые.
Ранее глава США заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
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