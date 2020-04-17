Трамп представил поэтапный план снятия карантина в США

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Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

План состоит из трех этапов. Американский лидер считает, что данная стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения, позволяя при этом выполнять военным и другим группам населения свою работу.

Уточняется, что плане предусмотрены конкретные условия, которые включают в себя заболеваемость, тестирование и режим работы больниц. Все они должны быть соблюдены перед началом реализации плана.

Также будут сохранены санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции.

Трамп отметил, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью 2020 года, о чем говорят некоторые ученые.

Ранее глава США заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.

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