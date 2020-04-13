Кадыров извинился, что перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram принес извинения, что перепутал в прошлом посте два СМИ — «Эхо Москвы» и «Новую газету».
«Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения», — написал он.
Ранее Кадыров опубликовал пост, где выразил негодование по поводу «античеченской травли» со стороны «Новой газеты» и финансирования «Газпромом» «информационно-диверсионной антироссийской газеты».
Кадыров в новом посте отметил, что «финансирование этих оппозиционных проектов заграничное».
«Извиняюсь, если что-то не так!», — добавил он.