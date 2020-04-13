Путин назвал разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах России
Президент России Владимир Путин назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением санитарно-эпидемиологических норм в некоторых регионах страны, цитирует «Интерфакс».
Глава государства отметил, что такой ситуации не должно быть.
«Если что-то будет недоделано, буду считать это преступной халатностью», — заявил Путин.
Он призвал мэров, губернаторов, специалистов, врачей и глав предприятий серьезнее относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей РФ.
В России на сегодняшний день более 18,3 тыс. зараженным вирусом, причем выздоровели 1470 человек, а умерли — 148.
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