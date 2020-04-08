Песков объяснил, почему возвращают из-за границы имеющих московскую прописку
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в Россию возвращают тех, у кого есть московская прописка, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что причину ранее разъяснили вице-премьер Татьяна Голикова и в штабе правительства.
«Это связано с обсервациями», — уточнил он.
4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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