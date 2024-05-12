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В Донецке мирный житель пострадал при детонации взрывного устройства

СЦКК: в Донецке мирный житель получил ранение при детонации взрывного устройства

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Телеграм-канал Роман Старовойт

Мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, в районе кладбища «Красный Пахарь» при взрыве пострадал мужчина 1972 года рождения.

Также в СЦКК отметили, что в результате обстрелов украинской армии в Никитском районе Горловки поселок Шахты им. Изотова остался без света.

Накануне сообщалось, что два человека получили ранения в Горловке при детонации взрывоопасных предметов, сброшенных на город украинскими беспилотниками. Ранения получили два мужчины 1960 г.р. и 1973 г.р.

До этого мирная жительница Авдеевки пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета на территории кладбища.

Ранее бойцы ВСУ при помощи дрона сбросили ВОП на трактор в Курской области.

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