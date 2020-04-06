ЕС призвал отменить санкции, мещающие ряду стран получать медпомощь

Европейский союз просит другие страны удостовериться, что их санкции, введенные в отношении ряда государств, не блокируют оказание им медицинской и гуманитарной помощи во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что европейские санкции не мешают оказанию гуманитарной помощи.

«И мы бы хотели, чтобы и другие страны последовали этому шагу и убедились, что медицинское оборудование может быть предоставлено тем, кто находится под санкциями», — сказал Боррель.

Он привел в пример такие страны, как Сирия, Венесуэла, Иран и КНДР, на которые наложены санкции со стороны различных государств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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