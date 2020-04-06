Президент Мексики призвал к новому «плану Маршалла» в отношении развивающихся стран
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил на ежедневной пресс-конференции, что развивающимся странам необходим новый аналог «плана Маршалла», который поможет этим государствам пережить экономический кризис после окончания пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
«Необходимо нечто подобное Плану Маршалла», — заявил президент.
Он также добавил, что на сегодняшний день не видел от международных организаций никаких предложений о помощи и поддержке, направленных на борьбу с последствиями COVID-19 для мировой экономики.
«Я не видел ничего, я не слышал ничего от Международного валютного фонда, от Всемирного банка», — пояснил Лопес Обрадор.
По его словам, ситуация улучшится не благодаря односторонним займам от развитых стран, а благодаря международному сотрудничеству всех государств для борьбы с экономическим кризисом.
План Маршалла — экономическая программа США по восстановлению экономики европейских держав после окончания Второй мировой войны.
На сегодняшний день в Мексике зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, почти сто человек умерли. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
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