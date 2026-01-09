Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике

Арктика является колоссальным резервуаром углеводородов, но для развития их добычи требуется разработать нормативно-правовую базу и установить технические регламенты. Об этом заявил РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.

Он отметил, что в недрах Арктики находится трудноизвлекаемая нефть, с которой Россия умеет работать, так как 60% добываемой в стране нефти относится к

соответствующей категории.

«Надо, наконец, понять, чего мы хотим: освоить Арктику и заселить ее людьми, то есть построить там города, или широко использовать, добывая нефть и газ, вахтенный метод?» — сказал Шмаль.

Президент СНГПР подчеркнул, что также нужно проработать вопросы, реально ли построить города в этом регионе, как можно использовать вахтовый метод и решить проблему с транспортировкой людей.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия двух стран в регионе.

Ранее ученый рассказал, когда по морскому северному пути можно будет ходить без ледоколов.