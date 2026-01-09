Размер шрифта
Россияне заплатили почти 14 млрд рублей по штрафам ГАИ в 2025 году

РИА Новости: с россиян в 2025 году взыскали 14 млрд рублей по штрафам ГАИ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

За 11 месяцев прошлого года Госавтоинспекции взыскали с россиян почти 14 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас на исполнении у судебных приставов 8,5 млн производств о взыскании штрафов ГАИ. Общую сумму долга в ФСПП не уточнили.

В ноябре прошлого года директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов рассказал, что взысканием штрафов с водителей раньше занимались приставы в территориальных управлениях ведомства, а теперь — специализированный отдел электронного исполнения в главном межрегиональном управлении ФССП. При этом прорабатывался вопрос по расширению его работы.

По словам Аристова, сотрудники ФССП вместе с сотрудниками ГАИ проводят совместные рейды и устанавливают места нахождения автомобилей должников.

Ранее юрист рассказал, как избежать вины, если гаишник составил ложную схему ДТП.

