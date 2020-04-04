Россия призвала страны укрепить международную солидарность

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Министерство иностранных дел России выпустило сообщение, в котором призвало укрепить международную солидарность во времена пандемии коронавируса.

Уточняется, что Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи проект Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Соавторами документа стали 28 государств. В нем подчеркивается координирующая роль ВОЗ, отмечается принцип сотрудничества в разработке стратегии борьбы с распространением инфекции. Также РФ призывает страны отказаться от торговых войн и принятых в обход Совбеза ООН односторонних санкций, так как это ставит простых людей и некоторые государства «на грань выживания».

«Призываем государства к тесной координации мер по реагированию на новую угрозу с целью минимизации как человеческих потерь, так и последствий для глобальной экономики», — резюмируется в сообщении.

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