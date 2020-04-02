Полянский заявил о возможной отправке в США новых партий помощи
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что со стороны РФ возможна отправка в США новых партий помощи в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Накануне в Нью-Йорк уже приземлился российский самолет с медоборудованием.
Полянский пояснил, что этим бортом в США доставили средства индивидуальной защиты, катастрофическая нехватка которых сейчас наблюдается в Нью-Йорке.
«Это хороший жест солидарности с нью-йоркцами, думаю, они это оценят», — добавил он.
До этого в Белом Доме заявили, что США начнут незамедлительно использовать полученное российское медоборудование.