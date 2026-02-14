Зеленский признал уничтожение ВС РФ производственной линии ракет «Фламинго»

Одна из производственных линий украинских ракет «Фламинго» была уничтожена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

Журналист спросил у Зеленского, удалось ли Украине развернуть производство ракет «Фламинго», как планировалось.

«У нас их немного... Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — сказал он.

По словам украинского лидера, об этом уже можно говорить, поскольку данный эпизод произошел «некоторое время назад».

11 января газета The Wall Street Journal, ссылаясь на экспертные оценки, писала, что украинская ракета FP-5, известная под неофициальным названием «Фламинго», в значительной степени базируется на советском наследии, используя технологии и компоненты, оставшиеся со времен СССР.

По словам технического директора компании Fire Point Ирины Терех, занимающейся разработкой ракеты, реактивные двигатели для «Фламинго» взяты из запасов старых советских самолетов. Она отметила, что в процессе разработки компания опирается на советские учебные пособия по ракетостроению, а одним из консультантов является 92-летний ветеран, работавший в ракетной программе СССР.



