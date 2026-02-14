Корабль Crew-12 с российским космонавтом достиг МКС

Американский корабль Crew Dragon с экипажем Crew-12, в состав которого вошел российский космонавт Андрей Федяев, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в пятницу, 13 февраля, в 13:15 мск. Стыковка состоялась в субботу, 14 февраля, в 15:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск). Таким образом, путь до МКС занял около 34 часов.

9 февраля НАСА перенесло запуск корабля SpaceX с миссией Crew‑12 на 12 февраля. Решение было принято в связи с погодными условиями.

В состав миссии Crew-12 вошли астронавты НАСА Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, а также космонавт Европейского космического агентства Софи Адено. Их работа на МКС продлится около восьми месяцев.

