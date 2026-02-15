Медики спасли раненных российских бойцов, находясь под обстрелом

Санитарно-эвакуационная группа вывезла раненых бойцов Вооруженных сил России из-под обстрела вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, несколько российских военных получили осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела позиций ВС РФ. Задача по спасению бойцов была выполнена под руководством прапорщика Андрея Найманова, отметили в министерстве.

«Прапорщик Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненым первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что на месте группа медиков оказала раненным первую помощь, после чего доставила их в санитарный автомобиль.

В январе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника украинских войск на автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трех человек ехала на вызов к тяжелобольному пациенту в зону, «где противник круглосуточно охотился беспилотниками за любой техникой».

Глава региона приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва. Позже выяснилось, что никто из членов медбригады не выжил.

Ранее ВСУ уличили в охоте на российских медиков.