Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Медики спасли раненных российских бойцов, находясь под обстрелом

Минобороны: группа эвакуации вывезла раненых бойцов ВС России из-под обстрела
Евгений Биятов/РИА Новости

Санитарно-эвакуационная группа вывезла раненых бойцов Вооруженных сил России из-под обстрела вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, несколько российских военных получили осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела позиций ВС РФ. Задача по спасению бойцов была выполнена под руководством прапорщика Андрея Найманова, отметили в министерстве.

«Прапорщик Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненым первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что на месте группа медиков оказала раненным первую помощь, после чего доставила их в санитарный автомобиль.

В январе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника украинских войск на автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трех человек ехала на вызов к тяжелобольному пациенту в зону, «где противник круглосуточно охотился беспилотниками за любой техникой».

Глава региона приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва. Позже выяснилось, что никто из членов медбригады не выжил.

Ранее ВСУ уличили в охоте на российских медиков.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!