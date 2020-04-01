Путин с Голиковой ежедневно обсуждают ситуацию с коронавирусом

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Российский президент Владимир Путин и вице-премьер Татьяна Голикова ежедневно обсуждают ситуацию с коронавирусом в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они каждый день общаются», — рассказал Песков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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