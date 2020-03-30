Путин призвал россиян проявлять заботу о своих родителях
close
Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами призвал россиян проявлять заботу о своих родителях и людях преклонного возраста, передает РИА «Новости».
Также глава государства попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
«Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома», — сказал Путин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств для борьбы с коронавирусом