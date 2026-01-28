Размер шрифта
В СК сообщили подробности об опрокидывании внедорожника на Байкале

СК РФ возбудил дело после опрокидывания внедорожника с туристами на Байкале
СУ СК РФ по Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с опрокидыванием внедорожника с туристами на озере Байкал. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

В заявлении уточняется, что дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«На льду озера Байкал вблизи острова Ольхон водитель внедорожника, перевозивший туристов, не справился с управлением и допустил наезд на расщелину во льду, в результате чего автомобиль опрокинулся. В салоне внедорожника находились 10 туристов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в данный момент сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

Внедорожник с туристами опрокинулся на озере Байкал, в Ольхонском районе Иркутской области, 28 января. Как сообщила региональная прокуратура, в результате аварии пострадала женщина. Ее спасти не удалось.

Telegram-канал SHOT написал, что несовместимые с жизнью травмы получила гражданка Китая. По данным журналистов, также пострадали еще три человека.

Ранее в Крыму опрокинулся автобус.
 
