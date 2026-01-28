Размер шрифта
Жительнице Краснодара могут ампутировать ноги после процедуры липосакции

Mash: в Краснодаре у женщины начался некроз после липосакции ягодиц
Telegram-канал «Mash»

Жительница Краснодара судится с частной клиникой из-за осложнений после процедуры липосакции ягодиц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году краснодарка обратилась в медицинское учреждение, где ей сделали липосакцию ягодиц. После операции у пациентки развился некроз тканей, нарушилось кровоснабжение и был диагностирован инфаркт тазобедренной кости, ей грозит ампутация ног.

Сначала клиника признала ошибку и выплатила 300 тысяч рублей, после чего был подписан отказ от претензий. Другие врачи за исправление не взялись — кровоснабжение спустя два года было серьезно нарушено. Состояние пациентки ухудшилось, по словам адвоката девушки, во время операции хирург допустил ошибку. Краснодарка повторно обратилась иском в суд и требует с клиники 4,8 млн рублей, медики в ответ обвиняют пациентку в мошенничестве.

До этого в Башкирии косметолог изуродовал губы клиентке и оставил ее с сильным отеком.

Ранее лжекосметолог из Петербурга, изувечившая клиентку, получила условный срок.
 
