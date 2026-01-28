Размер шрифта
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 9000 метров
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.

Из заявления следует, что вброс пепла произошел 28 января примерно в 17:02 по местному времени (8:02 мск). Изначально высота пеплового выброса составила около 7,1 тыс. метров над уровнем моря, но впоследствии увеличилась до порядка 9 тыс. метров.

14 января в провинции Западная Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи. Как сообщило агентство ANTARA, объект выбросил столб пепла на высоту до 1,6 тыс. метров над кратером.

На этом фоне вулкану Мерапи присвоили второй уровень опасности. Центр вулканологии и снижения рисков геологических катастроф Индонезии выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретив туристам и местным жителям осуществлять какую-любую деятельность в радиусе трех километров от центра активности. Кроме того, профильное ведомство предупредило о возможном сходе холодных лавовых потоков.

Ранее на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали несколько тысяч человек.
 
