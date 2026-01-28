В Германии призвали к прямым переговорам c Россией

Представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung призвал провести прямые переговоры между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на данный момент в переговорном процессе достигнут «незначительный прогресс», а европейцев нет за столом переговоров. Политик подчеркнул, что «так продолжаться не может» и нужны новые подходы. Это подразумевает «уточнение того, на каком уровне и кем следует добиваться дипломатических контактов с Россией».

Депутат бундестага считает, что в этом вопросе канцлеру Фридриху Мерцу нужно проявлять больше смелости.

«Я ожидаю, что правительство Германии будет работать вместе с европейскими государствами и союзниками, чтобы рассмотреть, как могла бы выглядеть стратегия, которая позволила бы нам снова занять прочное место за столом переговоров», — сказал Ахметович.

15 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом». Он выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. Еще в прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что готов к контактам с канцлером Германии.

