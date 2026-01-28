«АвтоВАЗ» может собирать Lada в Венесуэле

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Венесуэле. Об этом изданию Motor.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Мы заинтересованы в присутствии на этом рынке, но деталей общения с потенциальными партнерами не раскрываем», — прокомментировали в пресс-службе.

Переговоры о сборке Lada в Венесуэле велись еще в 2010 году, когда был подписан предварительный протокол, однако проект так и не был реализован. В 2025 году «АвтоВАЗ» возобновил поставки в Венесуэлу в рамках четырех новых экспортных направлений, общий объем экспорта за год составил 23 тысячи автомобилей.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил что в кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции (СВО) в регионе скоро поступит партия машин с ручным управлением.

