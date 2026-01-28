Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Трамп предостерег американцев от выбора демократа на пост президента США

Трамп: победа губернатора Калифорнии Ньюсома на выборах президента уничтожит США
Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах президента США от Демократической партии в 2028 году приведет к уничтожению страны. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, если бы на прошлых выборах в 2024 году победила Камала Харрис, или любой другой демократ, то Соединенные Штаты столкнулись бы с трудностями.

«Хотя, по-моему, Гэвин Ньюсом еще хуже, потому что он разрушил Калифорнию. Если они победят, если победит эта группа, эта идеология, то вы получите Венесуэлу на стероидах», — высказал мнение Трамп во время выступления перед гражданами в штате Айова.

22 января Трамп назвал имена возможных преемников. По его словам, в Республиканской партии есть «очень талантливые люди», которые могут принять участие в выборах. Политик выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в личном рейтинге Трампа также прозвучало имя министра финансов Скотта Бессента.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!