Трамп предостерег американцев от выбора демократа на пост президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах президента США от Демократической партии в 2028 году приведет к уничтожению страны. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, если бы на прошлых выборах в 2024 году победила Камала Харрис, или любой другой демократ, то Соединенные Штаты столкнулись бы с трудностями.

«Хотя, по-моему, Гэвин Ньюсом еще хуже, потому что он разрушил Калифорнию. Если они победят, если победит эта группа, эта идеология, то вы получите Венесуэлу на стероидах», — высказал мнение Трамп во время выступления перед гражданами в штате Айова.

22 января Трамп назвал имена возможных преемников. По его словам, в Республиканской партии есть «очень талантливые люди», которые могут принять участие в выборах. Политик выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в личном рейтинге Трампа также прозвучало имя министра финансов Скотта Бессента.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.