Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

«Ситуация тяжелая»: в парламенте Гренландии высказались о возможной продаже острова

Вице-спикер парламента Гренландии Оттосен отверг идею о продаже острова
Marko Djurica/Reuters

Любые дискуссии о возможном переходе Гренландии под контроль США являются неприемлемыми, заявил РИА Новости вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.

«Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании», — сказал Оттосен.

По его словам, звучавшие со стороны США заявления о покупке острова, вызывают серьезное беспокойство среди жителей, многие из которых опасаются внешнего контроля. Он подчеркнул, что будущее острова должно определяться исключительно его населением.

23 января газета The Times написала, что президент США Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали основу для будущего соглашения по Гренландии. Среди его пунктов есть запрет на инвестиции России и Китая в экономику острова, оно также включает создание командного центра Североатлантического альянса в Гренландии и предоставление американцам доступа к полезным ископаемым и введение для США «исключительного» режима.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.

Ранее СМИ сообщили о новых переговорах по Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!