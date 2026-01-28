ДТП парализовало движение в Москве

Размер шрифта
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве автомобильная авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Андропова (в районе дома 19) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, движение транспорта по проспекту в сторону центра затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее Москву парализовали 9-балльные пробки.
 
