Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

Буллит Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Буллит Капризова и гол Тренина принесли «Миннесоте» победу над «Чикаго» в НХЛ
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на домашней арене «Уайлд», завершилась со счетом 4:3 в серии буллитов после основного и овертаймного времени.

В составе победителей шайбы в основное время забросили российский нападающий Яков Тренин (33-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (44-я) и Джаред Сперджен (58-я). Решающий буллит на счету другого российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. У «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен (2-я минута), Райан Донато (16-я) и российский нападающий Илья Михеев (26-я).

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу за карьеру в НХЛ.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!