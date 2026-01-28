Трампа обвинили в нарушении устава НАТО

Планы президента США Дональда Трампа по введению пошлин для европейских стран и его интерес к Гренландии противоречат ключевым статьям устава НАТО. Об этом заявил неназванный дипломат одной из стран — членов альянса в беседе с изданием Politico.

По его словам, подобные шаги нарушают вторую и третью статьи устава, которые обязывают членов блока устранять противоречия в экономической политике и наращивать коллективный оборонный потенциал. Издание отмечает, что сложившаяся ситуация создает сложности для генсека НАТО Марка Рютте, чьей главной задачей становится удержание США на стороне Европы.

23 января газета The Times написала, что президент США Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали основу для будущего соглашения по Гренландии. Среди его пунктов есть запрет на инвестиции России и Китая в экономику острова, оно также включает создание командного центра Североатлантического альянса в Гренландии и предоставление американцам доступа к полезным ископаемым и введение для США «исключительного» режима.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.

