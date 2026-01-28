Размер шрифта
В РФ сообщили о попадании ВСУ в огневой мешок в Красном Лимане

Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военнослужащие в Красном Лимане, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР), попали в огневой мешок. Об этом ТАСС рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Сейчас можно сказать, что гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке», — отметил он.

По словам Кимаковского, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта увеличились в несколько раз за последние две недели.

26 января глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Вооруженные силы РФ отдельными группами проникают в кварталы Красного Лимана. Он подчеркнул, что боевые действия на Краснолиманском направлении разворачиваются в районе самого города.

За неделю до этого советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников сообщил, что подразделения ВС РФ могут взять Красный Лиман под свой контроль до конца января. Как сказал эксперт, российские войска активно продвигаются на данном участке фронта, в то же время ВСУ несут существенные потери.

Ранее Пушилин рассказал, сколько населенных пунктов в ДНР были освобождены в 2025 году.
 
