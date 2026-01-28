Размер шрифта
Россиянам объяснили, в каких случаях за долги по ЖКУ могут выселить из квартиры

Депутат Якубовский: выселение из квартиры за долги по ЖКУ – это крайняя мера
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

За долги по жилищно-коммунальным услугам могут выселить из квартиры, но это крайняя мера. Применяется она только по решению суда и распространяется не на всех, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Даже если накоплен существенный долг по коммуналке, это не означает автоматическую потерю жилья. Так, если квартира находится в собственности, то выселить человека из нее нельзя. Суд может лишь вынести решение о взыскании долга, начислении пеней. Также у должника могут арестовать счета и имущество, однако право собственности останется за ним, подчеркнула депутат.

«Единственное исключение — если жильё не является единственным и используется, например, в инвестиционных целях, но на практике такие случаи единичны», — добавил он.

Однако если квартира не в собственности, а является жильём по договору соцнайма, то если долг за ЖКУ превышает полугодовой период и копится без уважительных причин, то за это могут выселить в судебном порядке. При этом должнику предоставляется другое жильё, меньшее по площади – оставить человека на улице никто не имеет права, отметил Якубовский.

При рассмотрении таких вопросов суд учитывает обстоятельства гражданина, включая его состояние здоровья – например, есть ли у него инвалидность, тяжелое заболевание, семейные условия – наличие детей, а также тот факт, не остался ли человек без работы.

«Если есть объективные причины образования долга и предпринимаются попытки его погашения, суд, как правило, ограничивается реструктуризацией задолженности», — заключил парламентарий.

Напомним, до этого Александр Якубовский предложил изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате ЖКУ, а также пустующие жилые помещения. Депутат подчеркнул, что речь не идет об автоматическом прекращении права собственности. У владельца жилья будет право заявить о себе, покрыть задолженность по ЖКУ или же отказаться от прав собственности на добровольной основе – тогда жилплощадь отойдет в муниципальную собственность.

Ранее в России призвали списать долги многодетных по ЖКУ.
 
