Владелец «Машеньки» рассказал, как будет спасать свой бизнес

Подмосковная пекарня «Машенька» планирует поднять своим сотрудникам зарплаты, чтобы воспользоваться возможностью освободиться от уплаты НДС. Об этом РИА Новости рассказал владелец заведения Денис Максимов.

В середине января предприниматель сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне власти России предложили различные варианты, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы.

По словам Максимова, те меры поддержки, которые назвал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании правительства, вселяют в предпринимателей надежду. По его словам, малые предприятия хотят поскорее ими воспользоваться.

Люберецкая пекарня «Машенька» получила широкую известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Максимов задал вопрос главе государства о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В новом году бизнесмен рассказал «Газете.Ru», что его бизнес может закрыться уже в апреле-мае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сообщил, что находится в контакте с подмосковными властями по вопросу пекарни.

