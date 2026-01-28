Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

Владелец «Машеньки» рассказал, как будет спасать свой бизнес

Владелец «Машеньки» повысит зарплаты сотрудникам ради сохранения пекарни
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Подмосковная пекарня «Машенька» планирует поднять своим сотрудникам зарплаты, чтобы воспользоваться возможностью освободиться от уплаты НДС. Об этом РИА Новости рассказал владелец заведения Денис Максимов.

В середине января предприниматель сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне власти России предложили различные варианты, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы.

По словам Максимова, те меры поддержки, которые назвал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании правительства, вселяют в предпринимателей надежду. По его словам, малые предприятия хотят поскорее ими воспользоваться.

Люберецкая пекарня «Машенька» получила широкую известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Максимов задал вопрос главе государства о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В новом году бизнесмен рассказал «Газете.Ru», что его бизнес может закрыться уже в апреле-мае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сообщил, что находится в контакте с подмосковными властями по вопросу пекарни.

Ранее стало известно, какую выпечку от подмосковной пекарни «Машенька» ел Путин.
 
