Эксперимент с оценками за поведение в российских школах дал первые результаты

В школах семи российских регионов эксперимент с оценками за поведение позволил улучшить дисциплину учеников. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что эксперимент проходил в течение полугода. Оценивались дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с учащимися и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение. Пять направлений делились еще на 11 критериев.

Директор одной из школ Ленинградской области Владимир Зайцев рассказал изданию, что в учебном заведении действует система воспитания гражданина с 1996 года — в школе есть президент и несколько министерств, в том числе дисциплины и порядка. Оценки за поведение в школе ставились и раньше.

Зайцев рассказал, что постепенно оценки за поведение улучшились, ведь «для ребенка важны поощрение, стимул». Директора других школ также отмечают улучшение поведения учащихся.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских чтений в Государственном Кремлевском дворце заявил, что оценки за поведение школьников введут в России в следующем учебном году.

До этого в министерстве уточнили, что сейчас в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют только школьникам с 1-го по 8-й класс. Апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах шести пилотных регионов страны — в школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики ЛНР), Чеченской Республики и Республики Мордовия. Каждое образовательное учреждение выбрало одну из трех предложенных моделей оценивания.

Ранее в СПЧ призвали отчислять из школ за неудовлетворительное поведение.