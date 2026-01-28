Размер шрифта
Стало известно о копировании ВСУ одной тактики российских военных в зоне СВО

Эксперт Кнутов: ВСУ скопировали и модернизировали тактику танковой карусели ВС РФ
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины скопировали и усовершенствовали тактику «танковой карусели» ВС РФ, которая применялась в Сирии. Об этом News.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«ВСУ сейчас копируют нашу тактику, связанную с использованием танков, которая в Сирии называлась «танковая карусель». А на Украине она немного модернизирована. Когда один из танков стреляет с закрытой позиции, другой двигается вдоль передовой и наносит удары по тем точкам, откуда может вестись огонь. Потом они меняются местами», — рассказал Кнутов.

По его словам, ВСУ заинтересованы в применении советской техники, которая «послужила основой для различных современных российских боевых машин. При этом эксперт заметил, что для наступательных действий Украина использует вооружение стран НАТО. Он считает, что лидерам Евросоюза нужно оправдать потери техники любыми успехами на фронте, поэтому для удержания позиций ВСУ используют образцы времен СССР.

Военный эксперт также напомнил, что на Украине сейчас морозы, и «техника натовская вязнет». В то время как советские машины успешно проходят по подмороженным грунтам, констатировал Кнутов.

До этого сообщалось, что на фоне высоких потерь танковых подразделений украинские войска возвращают в строй уже выведенные из эксплуатации Т-64А, Т-64Б1 и даже опытный образец Объекта-476 «Кедр».

Ранее на Украине заявили о неуклонном приближении ВС РФ к Запорожью.
 
