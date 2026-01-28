В Европе обеспокоены психологическим состоянием президента США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в кулуарах саммита в Брюсселе 22 января выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили пять европейских дипломатов в беседе с изданием Politico.

По словам источников, после личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго 17 января Фицо охарактеризовал поведение американского лидера словами «опасный» и «не в своем уме».

Отмечается, что позднее в Брюсселе словацкий премьер поделился своей тревогой с европейскими лидерами на саммите. Там политики обсуждали ситуацию после заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии.

Представители Фицо никак не прокомментировали эту информацию. В свою очередь, Белый дом опроверг заявление дипломатов, назвав это фейком. Кроме того, присутствовавший на встрече представитель администрации США заявил, что общение в ходе встречи двух лидеров прошло позитивно и с юмором.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности.