Маск назвал главу МИД Польши «имбецилом»

Маск назвал Сикорского имбецилом после его слов о применении Starlink армией РФ
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «пускающим слюни имбецилом» после его слов об использовании Starlink российскими войсками на Украине.

Польский министр ранее потребовал от «крутого парня Маска» остановить использование Россией Starlink для наведения ударов по украинским городам. По словам Сикорского, «заработок на военных преступлениях» может серьезно ударить по имиджу мультимиллиардера.

Комментируя это высказывание, глава SpaceX подчеркнул, что его Starlink является «основой военной связи» Вооруженных сил Украины.

27 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские дроны оснащаются спутниковыми системами Starlink.

За день до этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра (бывший Днепропетровск).

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.
 
