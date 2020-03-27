Лидеры G20 заявили о безальтернативности сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Все лидеры стран «Большой двадцатки» согласились с идеей о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом доминировало согласие в безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в необходимости дальнейшего укрепления Всемирной организации здравоохранения <...> и необходимости совместных действий», — сказал он.

Также Песков отметил, что все лидеры G20 высоко оценили идею проведения виртуального саммита.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин призвал глав стран G20 не поступать по принципу «каждый сам за себя»

Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

В Кремле подтвердили случай коронавируса у сотрудника Администрации президента