Лидеры G20 заявили о безальтернативности сотрудничества в борьбе с коронавирусом
Все лидеры стран «Большой двадцатки» согласились с идеей о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«В целом доминировало согласие в безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в необходимости дальнейшего укрепления Всемирной организации здравоохранения <...> и необходимости совместных действий», — сказал он.
Также Песков отметил, что все лидеры G20 высоко оценили идею проведения виртуального саммита.
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