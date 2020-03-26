Саммит G-20 в формате видеоконференции пройдет в закрытом от прессы режиме

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеоконференция саммита «Большой двадцатки» (G-20) пройдет без прессы, журналистам покажут лишь отдельные записи совещания, сообщает корреспондент «Газеты.ru».

«Видеоконференция лидеров Группы двадцати (G20) в четверг пройдет в закрытом для прессы режиме, Кремль продемонстрирует только кадры, как она организована технически», — заявил Песков.

Он также добавил, что такие правила были приняты исходя из решений организатора саммита — Саудовской Аравии, которая в 2020 году председательствует в организации.

Представитель Кремля сообщил, что лидеры G20 не планируют на саммите обсуждать цены на нефть, но влияние пандемии коронавируса на экономику затронут.

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