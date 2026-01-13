Размер шрифта
ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области

Васильевский зоопарк в Запорожской области получил повреждения из-за атаки ВСУ
Зоопарк в прифронтовой Васильевке Запорожской области пострадал в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александра Пылышенко.

Он рассказал журналистам. что в результате атаки оказались повреждены холодильная установка с мясом для животных и расположенный рядом дом семьи Пылышенко. По его словам, ни люди, ни животные не пострадали.

Пылышенко также рассказал, что за период с 13 декабря по 13 января в их зоопарк трижды попадали дроны. На этот раз сильнее всего пострадали дом и гараж, а морозильная установка, где хранится мясо для животных, была выведена из строя, фактически уничтожена. Пылышенко отметил, что из-за холодов это не представляет угрозы для животных, однако потребуется восстановление: ремонт или замена одной крыши площадью более 100 квадратных метров, замена нескольких окон и покупка новых агрегатов для морозильной установки.

Он заявил, что сама возможность нанесения ударов по месту содержания беззащитных животных «не укладывается в голове», поскольку «зоопарк меньше всего участвует в военных действиях» и не должен подвергаться атакам.

13 декабря Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотниками зоопарк с хищными животными в Васильевке. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Кроме того, осколки ранили льва Нео. На следующий день хищник пришел в себя и ему стало легче. Спустя неделю после удара Нео выпустили на улицу.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за сутки дронов ВСУ.

