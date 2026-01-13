В ЕС призвали максимально надавить на Китай и Индию из-за закупок из России

О'Салливан призвал давить на Китай и Индию для прекращения покупки нефти из РФ

Европейский союз должен максимально давить на Китай и Индию, чтобы они перестали покупать российские энергоносители.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на мероприятии в Брюсселе, сообщает издание Euractiv.

«Это наша возможность оказать максимальное давление на другие страны, чтобы они отказались от российской нефти», — сказал он.

По словам О'Салливана, Евросоюз продолжит нацеливаться на участников продаж нефти РФ, включая порты и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах. Он отметил, что сообщество будет делать это в момент, когда мировые рынки якобы переполнены сырой нефтью, а «ключевые индикаторы военной экономики» России «мигают красным».

17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре Евросоюз вовсе откажется от энергоресурсов России.

