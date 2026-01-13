Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В ЕС призвали максимально надавить на Китай и Индию из-за закупок из России

О'Салливан призвал давить на Китай и Индию для прекращения покупки нефти из РФ
Francois Lenoir/Reuters

Европейский союз должен максимально давить на Китай и Индию, чтобы они перестали покупать российские энергоносители.
Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на мероприятии в Брюсселе, сообщает издание Euractiv.

«Это наша возможность оказать максимальное давление на другие страны, чтобы они отказались от российской нефти», — сказал он.

По словам О'Салливана, Евросоюз продолжит нацеливаться на участников продаж нефти РФ, включая порты и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах. Он отметил, что сообщество будет делать это в момент, когда мировые рынки якобы переполнены сырой нефтью, а «ключевые индикаторы военной экономики» России «мигают красным».

17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре Евросоюз вовсе откажется от энергоресурсов России.

Ранее эксперт объяснил, почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613645_rnd_3",
    "video_id": "record::77c76f1f-33ce-48d1-a9fc-f42305446de1"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+